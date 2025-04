Bucchioni: “Brutto gioco? ‘Chissenefrega’. Col Betis serve più intensità”

"La corsa devi farla su te stesso, come ho già detto almeno quattro volte," ha ribadito Bucchioni. "La Fiorentina è padrona del suo futuro. A quattro giornate dalla fine, con gli obiettivi ancora alla portata, ha davvero senso discutere su come ha giocato? Nelle otto vittorie consecutive la Fiorentina giocava esattamente così. Se fossimo a inizio stagione sarebbe un altro discorso, ma adesso... in maniera brutale dico: chissenefrega."