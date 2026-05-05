Paratici nel pre partita ha dato di che speculare con dichiarazioni estremamente ammiccanti verso la conferma di Vanoli, che dopo il 4-0 subito dalla Roma per la prima volta ha ammesso che non percepirebbe il benservito come un'ingiustizia

Federico Targetti Caporedattore 5 maggio 2026 (modifica il 5 maggio 2026 | 06:03)

Abbiamo notato, durante la partita che ha visto la Fiorentina malmenata calcisticamente dalla Roma, un'impennata di visite nella notizia con le dichiarazioni di Fabio Paratici, ds viola, a Dazn nel prepartita: "A fine stagione ci siederemo con Vanoli e programmeremo il futuro". Già il tecnico, a dispetto del raggiungimento dell'obiettivo (manca solo un punto), non gode del favore della piazza in vista della prossima stagione; queste parole immaginiamo abbiano scatenato un bel po' di malcontento.

Paratici e l'assist di Vanoli — Tale malcontento montava e montava man mano che la Fiorentina imbarcava acqua nella battaglia navale dell'Olimpico. Quattro gol, incrociatore affondato, raffica di commenti a chiedere la testa dell'allenatore e a contestare in maniera anche aspra le ragioni del dirigente. A togliere Paratici da questo imbarazzo, o per lo meno a fornirgli un assist importante per uscirne, è stato Vanoli stesso ai microfoni del post gara: "Vorrei continuare, ma non sarebbe un'ingiustizia se non venissi riconfermato". Una sorta di perdono in anticipo per il dispiacere che il tecnico evidentemente si immagina possa essergli presto dato. Su questo immaginario pallone messo in mezzo da Vanoli c'è scritto solo "spingimi dentro". Ripetiamo un concetto già espresso in altri pezzi di questa rubrica: all'allenatore che ha reso possibile la salvezza dopo il disastro firmato Pradè-Pioli va detto un enorme grazie, e Firenze gli vorrà bene in eterno per aver evitato l'onta del centenario in Serie B, e anche solo per questo questa immagine non va sciupata esponendo Vanoli ad una stagione in cui non gli verrebbe passato il minimo sgarro.

Ricercare un nuovo stile — Il rimedio d'emergenza ha funzionato, la figuraccia in passerella è stata evitata. Ma nessuno stilista si presenterebbe alla sfilata successiva con una toppa sul suo capo d'abbigliamento di punta, a meno che questa toppa non si riveli poi qualcosa di trendy, di accattivante, capace di fare tendenza. Ecco, ci perdonerà Vanoli, allenatore serissimo che deve ancora toppare (gioco di parole voluto) una stagione, ma non è esattamente "trendy" l'aggettivo che ci viene in mente pensando a quanto visto sul campo, anche nelle ultimissime partite, quando la salvezza era ormai assodata.