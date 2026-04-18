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Fiorentina, quanti punti mancano alla salvezza matematica?

Vanoli
Lecce-Fiorentina sarà un crocevia importante per la salvezza viola. Ma quanti punti mancano alla matematica?
Redazione VN

Lecce-Fiorentina è stato un crocevia importante per la salvezza viola. Due risultati utili su tre per la squadra di Paolo Vanoli, che ha pareggiato e mantenuto la distanza di otto punti dalla zona retrocessione (dove ci sono proprio i salentini in coabitazione con la Cremonese).

In questo momento la classifica parla chiaro. Dopo la 33esima giornata, la Cremonese e il Lecce, a quota 28, possono arrivare, vincendo le ultime 5 e totalizzando 15 punti senza scontri diretti in programma, a quota 43.

Servono ad oggi 44 punti in classifica, dunque, per la matematica salvezza, vista la posizione di Cremonese e Lecce. Altri otto, dato che la Fiorentina ne ha 36, per la certezza assoluta Ovvio che sono puri numeri, la quota reale sarà molto più bassa (intorno ai 33 punti)

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