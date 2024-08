Così non si lotta per l’Europa, ma per la salvezza. E non c’entra il mercato

Il tecnico della Puskas Akademia, Hornyak, ha candidamente ammesso una settimana fa di aver trovato il punto debole della Fiorentina, ossia la nuova disposizione difensiva: lo ha sfruttato al Franchi, c'era tutto per non esporre questo nervo scoperto al ritorno. E invece ecco che Palladino ha fatto esattamente quello che assicurava che non avrebbe fatto. "Sono i principi di gioco che fanno la differenza, l'importante è avere la giusta mentalità", dice il mister, ma Quarta non più tardi di 30 ore prima: "Il cambiamento alla difesa tre è e evidente e importante, ci vorrà del tempo per abituarsi". Non si riesce a capire.