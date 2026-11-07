Pellegrino sembra essersi preso la titolarità nell'attacco viola e, dopo la rete contro il Sassuolo, è alla ricerca di continuità in termini realizzativi. Domani a Firenze arriva la Juventus, una partita dal sapore speciale per il popolo fiorentino, che Pellegrino avrebbe potuto giocare a maglie invertite. Perché a luglio l'argentino era stato molto vicino al club bianconero che sperava di convincere il Parma sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Proprio l'amministratore delegato del Parma, Federico Cherubini, aveva commentato la proposta bianconera dopo il trasferimento di Pellegrino alla Fiorentina:

Non abbiamo considerato l’interessamento di uno dei club più importanti d’Italia (la Juventus ndr) che aveva proposto un prestito con diritto. Noi abbiamo cercato di far valere i nostri diritti, anche se non abbiamo ottenuto proprio tutto ciò che volevamo. Mateo in tutto questo è stato rispettosissimo e non ha mai fatto prevalere la propria volontà.

Rispettoso il comportamento di Pellegrino a tal punto da attendere fino al 13 agosto per capire cosa ne sarebbe stato del suo futuro. A quel punto la Fiorentina ha deciso di affondare il colpo portandolo a Firenze a titolo definitivo per circa 22,5 milioni di euro più bonus. Un'operazione che Cherubini ha definito "difficile da non accettare per le condizioni particolarmente vantaggiose".

E se dietro la trattativa tra Parma e Fiorentina c'era Paratici, il ds viola ha avuto un ruolo centrale anche nell'operazione che ha portato l'attaccante al club crociato nel febbraio 2025. I legami tra Cherubini e Paratici, infatti, risalgono ai tempi della Juventus ed è stato proprio l'attuale ds viola a consigliare Pellegrino al Parma. Domani Pellegrino ritroverà dunque quella Juventus che in estate aveva provato a convincerlo, ma che non è riuscita a portarlo a Torino. Ora il suo presente è viola e la sfida del Franchi rappresenta un'occasione speciale per confermare quanto di buono mostrato nelle ultime settimane.