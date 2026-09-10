Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani per Violanews. Stavolta ironizziamo sulle scelte di Fabio Paratici

Redazione VN
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VIDEO VN - Angeloni: "Vanoli il tecnico viola che ha impiegato più giovani"

Paratici ha scelto Paolo Vanoli. Un ritorno inatteso, che ha scatenato la fantasia del nostro vignettista, Lorenzo Castellani.

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Vignette Viola (4)

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