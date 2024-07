Palladino, al Viola Park le idee ci sono. Ma i giocatori?

È arrivato ieri il secondo nuovo acquisto del mercato, Pongracic ( QUI IL VIDEO ), assieme al rientrante Barak . Palladino ha così il sostituto di Milenkovic, ormai nuovo giocatore del Nottingham Forrest. Quarta rientrerà il 9 agosto , cosi come Nico Gonzalez , carichi dopo aver vinto la Copa America. Tra pochi giorni scadrà anche la possibilità del Manchester di poter riscattare Amrabat , ma il marocchino non vuole tornare a Firenze e si ipotizza un nuovo prestito ( QUI I DETTAGLI ). L'ultimo a tornare sarà Beltran ( ECCO QUANDO ) , impegnato alle Olimpiadi con l'Argentina. Finita la lista, possiamo notare (non una sorpresa) la mancanza quasi totale del centrocampo . Con Amrabat che non vuole tornare, Barak che viene visto come trequartista, e i giocatori andati via, Palladino ha potuto lavorare solo con Mandragora, Bianco, Amatucci e l'adattato Infantino.

A cosa serve il ritiro così?

Ovvio, la Fiorentina continuerà a lavorare anche dopo la fine del ritiro al Viola Park, in Inghilterra, con (si spera) dei nuovi acquisti, sopratutto al centro del campo. La sensazione che rimane, però, è quella di non aver utilizzato a pieno le funzionalità del centro sportivo viola. Si, Palladino ha usato questo tempo per conoscere i ragazzi e valutarli (soprattutto tanti giovani). Ma, come detto in precedenza, non ha potuto lavorare con il materiale umano che lo accompagnerà per tutta la stagione. La speranza di tutto il tifo è che, ben presto, il gruppo sia al completo. Anche perché tra meno di un mese inizia la nuova stagione, e la Fiorentina, come due anni a questa parte, avrà una partenza di fuoco, tra Serie A e preliminari di Conference.