Beltran alle Olimpiadi: calendario e quante partite “viola” salterebbe

La lista dei convocati definitivi della nazionale argentina per il torneo olimpico di calcio non è stata ancora svelata. Ma come in quella dei pre-convocati la sensazione è che ci sarà sicuramente scritto il nome di Lucas Beltran. Nei giorni scorsi, rispondendo ad alcune domande proprio sulla nazionale, aveva scacciato via tutti i dubbi su una possibile opposizione viola: "Nella posizione in cui sono ho fatto quello che dovevo. Adesso aspettiamo le convocazioni, ma dalla mia parte credo che sia tutto in ordine con la Fiorentina". Non essendo una competizione FIFA infatti, il club viola potrebbe ancora opporsi alla convocazione del proprio tesserato, come fatto dal Real Madrid con Mbappé, per evitare infortuni e partite saltate. La Fiorentina avrebbe anche una motivazione in più quest'anno: la ripartenza con Palladino e con un nuovo modo di giocare e di interpretare la fase offensiva e difensiva. Tutto comunque sembra pendere per la convocazione di Beltran e il conseguente lascia passare della Fiorentina. Andiamo a vedere nello specifico quante e quali partite potrebbe saltare in viola: