Beltran e la possibilità Olimpiadi 2024: cosa può fare la Fiorentina?

Cosa può fare la Fiorentina?

Essendoci l'Argentina, i viola potrebbero vedersi sfilare in quel periodo addirittura tre giocatori, perché l'attaccante Lucas Beltran rientra nell'età per partecipare senza problemi, mentre Nico Gonzalez e Lucas Martinez Quarta potrebbero finire nelle quote over, tre disponibili per ogni Nazionale. Essendoci anche la Francia, non è nemmeno da escludere del tutto Jonathan Ikoné, rientrando nei possibili fuori quota della Nazione ospitante. Non sarebbe una situazione ottimale per i viola, visto che si perderebbero tutta la preparazione con la squadra, rientrando solo a pochissimi giorni dall'inizio del campionato (17 agosto). Non essendo, però, una competizione organizzata dalla FIFA, il club viola potrebbe benissimo decidere di opporsi, non facendo partire i suoi calciatori. Questa opzione viene presa in forte considerazione da molti club (il Real Madrid si è già opposto), per evitare infortuni gravi e soprattutto perché già molti giocatori salteranno una parte del ritiro estivo a causa degli Europei (14 giugno-14 luglio).