FOTO – Bentornato Barak! Allenamento in palestra al Viola Park

Antonin Barak è tornato a Firenze dopo gli europei in Germania: allenamento in palestra al Viola Park per il centrocampista

Dopo l'Europeo in Germania, c'è il primo ritorno in casa Fiorentina dei nazionali. Infatti, tramite una foto postata su Instagram, è possibile notare come il centrocampista Antonin Barak sia tornato a Firenze, più precisamente al Viola Park, per riunirsi ai compagni nei prossimi giorni.