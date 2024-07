Di Marzio: “Ranieri-Fiorentina, prossima settimana incontro per il rinnovo”

Novità in arrivo in casa Fiorentina per quanto riguarda Luca Ranieri

Redazione VN 18 luglio 2024 (modifica il 18 luglio 2024 | 18:14)

Non solo cessioni in difesa per la Fiorentina di Raffaele Palladino. Dopo l'addio di Milenkovic e l'arrivo di Pongracic, la società viola si concentra su chi è rimasto a Firenze e cioè Luca Raneri.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il centrale ex Salernitana incontrerà la Fiorentina per rinnovare il contratto attuale. Per adesso, l'accordo con la viola scade del 2026. Da capire se ci sarà un ritocco dell'ingaggio.