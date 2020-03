Il viaggio nei ricordi di Violanews prosegue, grazie al contributo fondamentale dei nostri lettori. Stavolta vi proponiamo il racconto di un tifoso “fuori sede” e di una partita che ha rappresentato il suo punto di partenza nella fede gigliata. Per partecipare mandateci la vostra storia, più dettagliata possibile, alla casella mail redazione@violanews.com.

31 marzo 1996

Inter Fiorentina 1 a 2 è questa la mia prima partita della Viola vista allo stadio. Io sono della provincia di Pavia e all’epoca non avevo ancora 11 anni compiuti. Con un mio compagno di classe e il padre interisti, io e il mio papà da sempre viola andammo allo stadio quella domenica di inizio primavera. Ricordo l’attesa prima di partire per Milano e lo stupore entrati allo stadio. Continuavo a guardare lo spicchio dei nostri tifosi e il riscaldamento di Toldo, anch’io facevo il portiere da giovane. Poi via e Inter in vantaggio con Centofanti e poi nel giro di 10 minuti la ribaltiamo con Padalino e Cois. Vittoria.

Ps oggi che scrivo che è la festa del papà voglio mandare gli auguri e stringere forte il mio papà che sono sicuro mi guarda e guarda ammirato la sua nipotina dal cielo.

Davide Panzarasa