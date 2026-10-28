Le cinque top news di oggi: Forte show in Youth League, mentre la Fiorentina si prepara in vista della sfida contro l'Atalanta
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A fine giornata per una rilettura rapida dell'universo Fiorentina, la redazione di Violanews.com vi propone i link alle 5 notizie più lette nel corso delle ultime 24 ore. Buona lettura!
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La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.
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