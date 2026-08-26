Il centrocampista della Fiorentina infatti, potrebbe lasciare Firenze a breve.

Nicolò Schira
Curva Fiesole

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Fabio Paratici deve trovare una sistemazione ai vari esuberi in vista della fine del mercato. In questo ore, qualcosa si starebbe muovendo intorno a Antonin Barak.

Il centrocampista della Fiorentina infatti, potrebbe lasciare Firenze a breve. Su di lui ci sarebbe l'interesse del Verona, suo ex club. Per adesso si tratterebbe solo di un sondaggio, ma la trattativa potrebbe entrare nel vivo a breve.

barak

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