Il centrocampista della Fiorentina infatti, potrebbe lasciare Firenze a breve.
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Fabio Paratici deve trovare una sistemazione ai vari esuberi in vista della fine del mercato. In questo ore, qualcosa si starebbe muovendo intorno a Antonin Barak.
Il centrocampista della Fiorentina infatti, potrebbe lasciare Firenze a breve. Su di lui ci sarebbe l'interesse del Verona, suo ex club. Per adesso si tratterebbe solo di un sondaggio, ma la trattativa potrebbe entrare nel vivo a breve.
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