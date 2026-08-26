La linea della società è chiara: Kean continuerà a essere convocato per tutti gli impegni della squadra
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Moise Kean verrà multato dalla Fiorentina e questo pomeriggio dovrà presentarsi al Viola Park per l’allenamento. Qualora non si mettesse a disposizione della squadra, il club sarebbe pronto a sanzionarlo nuovamente.
La linea della società è chiara: Kean continuerà a essere convocato per tutti gli impegni della squadra, a partire dalla seduta in programma domani mattina. In caso di ulteriori assenze, la Fiorentina procederà di volta in volta con nuovi provvedimenti disciplinari.
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