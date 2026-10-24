Il direttore di gara Maurizio Mariani, arbitro internazionale di Aprilia, dirigerà domani alle 12:30 Inter-Fiorentina con una designazione di grande prestigio. Un riconoscimento per uno dei direttori di gara più importanti a disposizione di Daniele Orsato, capace di distinguersi per qualità tecniche, personalità ed equilibrio. A livello internazionale, Mariani gode di grande considerazione sia da parte di Roberto Rosetti, designatore arbitrale UEFA, sia di Pierluigi Collina, responsabile degli arbitri FIFA. Una doppia stima causate dalle capacità e dall’affidabilità dimostrate dal fischietto laziale nel corso della sua carriera. Il suo stile di direzione è chiaro: lascia giocare molto, fischia poco e punta sul dialogo con i calciatori.

La capacità di creare empatia con i protagonisti in campo è un elemento fondamentale, soprattutto in partite di alto livello come appunto Inter-Fiorentina, dove la gestione delle tensioni e degli episodi può risultare determinante. Anche sotto il profilo disciplinare, Mariani si mantiene nella media degli arbitri internazionali, con circa 3,5 cartellini a partita. Un dato che si inserisce in un approccio orientato al controllo della gara senza interrompere eccessivamente il gioco. La direzione di Inter-Fiorentina rappresenterà, dunque, un impegno di rilievo, in cui dovrà esaltare le proprie qualità attraverso un arbitraggio basato su competenza tecnica, personalità e capacità di comunicazione. Mariani, del resto, fa del dialogo e della gestione della partita i suoi punti di forza.