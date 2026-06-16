Le scelte di Paratici con grandi nomi: ridiamoci su!

Lorenzo Castellani, noto vignettista e grande tifoso viola, la vede così. Cerchiamo, insieme alle sue vignette, di sorridere un po' sul gioco del calcio e sulla nostra Fiorentina, preparandoci a vivere insieme la stagione 2026/27.
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Ecco la prima vignetta a firma di Lorenzo Castellani grande tifoso della Fiorentina, sul mercato viola e sul tecnico Grosso
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