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Le scelte di Paratici con grandi nomi: ridiamoci su!

Le scelte di Paratici con grandi nomi: ridiamoci su! - immagine 1
Ecco la prima vignetta a firma di Lorenzo Castellani grande tifoso della Fiorentina, sul mercato viola e sul tecnico Grosso
Redazione VN

Lorenzo Castellani, noto vignettista e grande tifoso viola, la vede così. Cerchiamo, insieme alle sue vignette, di sorridere un po' sul gioco del calcio e sulla nostra Fiorentina, preparandoci a vivere insieme la stagione 2026/27.

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