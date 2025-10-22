VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive Vienna e Rio Ave, “ribaltare le sorti della stagione”: numeri e parole di Pioli

il parallelo

Vienna e Rio Ave, “ribaltare le sorti della stagione”: numeri e parole di Pioli

Dentro la conferenza stampa di Pioli post-Milan: passato e presente si intrecciano
Matteo Torniai Redattore 

Vienna e Rio Ave, “ribaltare le sorti della stagione”: numeri e parole di Pioli- immagine 1

"La Conference è un obiettivo e potrebbe diventare l’obiettivo che può cambiare anche le sorti della stagione". Questo ha dichiarato Stefano Pioli alla fine della sua conferenza stampa post Milan-Fiorentina.

Un concetto forte, quasi una dichiarazione d’intenti. Il tecnico della Fiorentina guarda (comprensibilmente) già a Vienna - dove domani i viola affronteranno il Rapid - con la consapevolezza che quella gara può rappresentare, grazie ad un paragone con il passato del tecnico, un punto di svolta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA