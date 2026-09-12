Venezia-Fiorentina commentata in rima prendendo spunto dal red carpet della città lagunare
VIDEO - Tutte le quote migliori della 4a giornata
Sul red carpet di Venezia Tina Fioren è tornata a brillare
Dopo un anno buio in cui il suo silenzio aveva fatto preoccupare
Vanoli quel sorriso che non l'ha mai abbandonata
Mastrantuono il marito grazie al quale è rinata
Fagioli l'abito che l'ha resa diva
De Gea lo yoga che ne ha evitato la deriva
Jimenez l'invito a tornare sulle scene
Dragusin e Njie nipoti iniettori di gioia nelle vene
Della nuova e vecchia Fioren Ndour è stato e ne sarà sempre lo stilista
Del nuovo film da protagonista Atta invece ne sarà il regista
Ranieri l'amica che c'è sempre stata
Beto e Viery quelle piccole incertezze durante la sfilata
Fioren una Bonino che alle difficoltà non si è mai arresa
Fioren una New York che da quell' 11 settembre ha dato il via alla sua ripresa
Fioren una donna di cent'anni pronta ora a tornare a casa
Firenze la città che di amore fin da piccola l'ha invasa.
Venezia-Fiorentina
© RIPRODUZIONE RISERVATA