Sul red carpet di Venezia Tina Fioren è tornata a brillare

Dopo un anno buio in cui il suo silenzio aveva fatto preoccupare

Vanoli quel sorriso che non l'ha mai abbandonata

Mastrantuono il marito grazie al quale è rinata

Fagioli l'abito che l'ha resa diva

De Gea lo yoga che ne ha evitato la deriva

Jimenez l'invito a tornare sulle scene

Dragusin e Njie nipoti iniettori di gioia nelle vene

Della nuova e vecchia Fioren Ndour è stato e ne sarà sempre lo stilista

Del nuovo film da protagonista Atta invece ne sarà il regista

Ranieri l'amica che c'è sempre stata

Beto e Viery quelle piccole incertezze durante la sfilata

Fioren una Bonino che alle difficoltà non si è mai arresa

Fioren una New York che da quell' 11 settembre ha dato il via alla sua ripresa

Fioren una donna di cent'anni pronta ora a tornare a casa

Firenze la città che di amore fin da piccola l'ha invasa.

Venezia-Fiorentina La quarta partita ha visto la Fiorentina impegnata in trasferta contro il Venezia di Stroppa. Come sempre, a voi la scelta dei tre giocatori Viola preferiti questa sera. De Gea Jimenez Dragusin Viery Ranieri Ndour Fagioli Atta Mastantuono Beto Njie Gnonto Pellegrino Goncalves Pongracic Brescianini Mastantuono 33% 1749 voti Fagioli 32% 1704 voti Njie 14% 732 voti Pellegrino 9% 487 voti Jimenez 7% 376 voti Ndour 7% 376 voti Dragusin 3% 161 voti De Gea 1% 46 voti Atta 1% 38 voti Ranieri 1% 30 voti Viery 0% 14 voti Beto 0% 10 voti Goncalves 0% 10 voti Brescianini 0% 8 voti Gnonto 0% 7 voti Pongracic 0% 6 voti Scegli fino a 3 risposte Vota Mostra i risultati