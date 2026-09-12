Venezia-Fiorentina commentata in rima prendendo spunto dal red carpet della città lagunare

Lorenzo Mazzanti
Venezia FC v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

VIDEO - Tutte le quote migliori della 4a giornata

Sul red carpet di Venezia Tina Fioren è tornata a brillare
Dopo un anno buio in cui il suo silenzio aveva fatto preoccupare

Vanoli quel sorriso che non l'ha mai abbandonata
Mastrantuono il marito grazie al quale è rinata

Fagioli l'abito che l'ha resa diva
De Gea lo yoga che ne ha evitato la deriva

Jimenez l'invito a tornare sulle scene
Dragusin e Njie nipoti iniettori di gioia nelle vene

Della nuova e vecchia Fioren Ndour è stato e ne sarà sempre lo stilista
Del nuovo film da protagonista Atta invece ne sarà il regista

Ranieri l'amica che c'è sempre stata
Beto e Viery quelle piccole incertezze durante la sfilata

Venezia FC v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

Fioren una Bonino che alle difficoltà non si è mai arresa
Fioren una New York che da quell' 11 settembre ha dato il via alla sua ripresa

Fioren una donna di cent'anni pronta ora a tornare a casa
Firenze la città che di amore fin da piccola l'ha invasa.

Venezia-Fiorentina

La quarta partita ha visto la Fiorentina impegnata in trasferta contro il Venezia di Stroppa. Come sempre, a voi la scelta dei tre giocatori Viola preferiti questa sera.
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