La vignetta di Lorenzo Castellani per Violanews. Il tema è il pareggio contro l'Atalanta di ieri sera
VIDEO VN - Vanoli, croce e delizia. Adesso giochi Oulai
Lorenzo Castellani, noto vignettista e grande tifoso viola, la vede così. Insieme alle sue vignette cerchiamo di strappare un sorriso sulla Fiorentina e non solo: quest'oggi si parla del pareggio contro l'Atalanta.
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