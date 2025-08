Tournée, le avversarie: discesa Leicester, miracolo Forest, United mai così male

1 di 5 Here we go

La Fiorentina per il secondo anno consecutivo si appresta ad affrontare la tourneè in Inghilterra. Per la formazione di Stefano Pioli i test saranno provanti, contro 3 formazioni di livello del panorama britannico. Noi oggi andiamo ad analizzare lo stato di forma, e gli uomini più pericolosi delle squadre, con qualche curiosità che non guasta mai.