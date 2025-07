Quando il nuovo tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha diramato le convocazioni per la tournée inglese, in pochi avrebbero immaginato di trovare anche il nome di Abdelhamid Sabiri. Il trequartista marocchino, classe 1996, era stato praticamente dimenticato dalle cronache viola, archiviato troppo in fretta come un’operazione fallita. E invece, rieccolo: convocato, presente, coinvolto. Con un contratto in scadenza nel 2026 e dopo due prestiti consecutivi tra Arabia Saudita ed Emirati, Sabiri si gioca l’ultima chance per ritagliarsi un ruolo in maglia viola.