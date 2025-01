Perché Raffaele Palladino vuole Pablo Marì alla Fiorentina?

Luca Ranieri, Pietro Comuzzo, Marin Pongracic, Matias Moreno, Nicolas Valentini, Lucas Martinez Quarta. A oggi, questi sono i difensori centrali in rosa nella Fiorentina. 6 nomi per due posti e la dirigenza viola non si starebbe fermando qua, visto che continua senza sosta il pressing per portare a Firenze Pablo Marì del Monza (LA SCHEDA). Quindi è normale chiedersi, perché Palladino vuole il suo ex difensore a Firenze (LA TRATTIVA)?