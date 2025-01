VN – Non c’è spazio per Moreno. Può lasciare la Fiorentina in prestito

Matias Morenopuò lasciare la Fiorentina già in questa sessione di gennaio. Il difensore argentino classe 2003, prelevato in estate dal Belgrano, ha giocato pochissimo nei primi mesi in viola, scendendo in campo solo in Conference League senza mai esordire in Serie A. Il club viola ha deciso, per lui prestito in vista per giocare con più continuità e tornare utile in futuro: per ora non ha convinto, ma Palladino ha in mente anche il piano B...