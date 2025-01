Palladino e quella voglia di Firenze. Kayode out, Moreno a destra. E Pongracic?

Il 2025 della Fiorentina inizia con un caloroso abbraccio da parte di Firenze . Circa 6.000 tifosi viola hanno assistito all'allenamento a porte aperte della squadra guidata da Raffaele Palladino. (LIVE ALLENAMENTO) Un evento pensato per caricare i giocatori in vista della sfida contro il Napoli e rafforzare ulteriormente l'unità di un gruppo già molto coeso. Lo stesso allenatore viola ha espresso apprezzamento per il calore e l'entusiasmo dei tifosi, un'iniziativa cercata e voluta, destinata a ripetersi in futuro.

Valentini e Bove protagonisti

L'allenamento della Fiorentina ha offerto diversi spunti interessanti. Tra questi, l'arrivo di Nicolas Valentini (LA PRESENTAZIONE): il difensore, tra esercizi tattici e qualche scatto, ha avuto l'occasione di conoscere per la prima volta i suoi nuovi tifosi. È già evidente una buona intesa con i compagni, in particolare con Edoardo Bove. Quest'ultimo, pur non essendo ancora rientrato in campo, ha mostrato un coinvolgimento quasi da membro dello staff tecnico. Dalla guida di un drone all'interazione costante con lo staff viola, Bove ha seguito l'allenamento con grande attenzione, confermando la sua centralità nel progetto della Fiorentina. Per lui, il 2025 inizia con la determinazione di tornare protagonista sul terreno di gioco. (L'EPISODIO)