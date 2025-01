La Fiorentina inizia il suo 2025 insieme ai suoi tifosi. La società, insieme a mister Palladino, ha deciso infatti di far svolgere l'allenamento di oggi 1 gennaio allo stadio Artemio Franchi, aprendo i cancelli della Maratona. In questo articolo, in continuo aggiornamento, vi racconteremo l'andamento del pomeriggio: