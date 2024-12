Kayode e un addio che nasce da lontano: cessione sempre più probabile

In casa Fiorentina tiene banco da tempo la questione relativa a Michael Kayode.Classe 2004, fresco vincitore del "Golden Boy"e simbolo del progetto che Rocco Commisso aveva in mente mentre posava la prima pietra del Viola Park. È stato proprio il presidente viola, come ammesso dal ds Daniele Pradè, a opporsi a una sua cessione. Le offerte, anche importanti, non sono mancate, ma Kayode è rimasto con l'obiettivo di proseguire l’ottima stagione iniziata con Vincenzo Italiano l’anno precedente. Tuttavia, le cose non sono andate come previsto: il giovane terzino azzurro gioca pochissimo.