Fiorentina-Udinese, pagelle VN: Kean 10 e… ci rode, blackout Ranieri

CATALDI 6,5 : recuperato dalla tonsillite, ma rimoduliamo un vecchio detto di Ivan Juric su Amrabat ai tempi di Verona: finché non muore, dovrebbe giocare. E passateci il modo di dire. Al 25' ripiega fino in area piccola e salva un pallone basso di Ehizibue, lo trovi a impostare nel cuore della mediana e poi a difendere sulla linea laterale. La sua pressione è efficacissima, al 37' anticipa su un passaggio di Sava e mette in porta Kean, che si fa rimontare. Cala un po' nella ripresa, forse un pelino in ritardo su Thauvin ma niente che comprometta la sua prova personale.

RANIERI 5: al 28' si allunga un pallone, sembra perderlo ma ara Lovric pur di tenerselo con un'entrata dura quanto regolare, poi si ingobbisce e, in assenza di altre soluzioni, conclude a lato. Cuore di terzino, grinta di capitano. Però ci vuole pure la lucidità... Pesa una tonnellata la palla regalata ad Ekkelenkamp nel tentativo di giocarla in area: Lucca ringrazia ed è 1-1, in un momento mortifero per la Fiorentina. Anche a lui serve un'alternativa, chissà se Valentini sarà pronto ad esserlo in breve termine.