Fiorentina-Udinese pagelle VN: Kean 10 e… ci rode, blackout Ranieri

COMUZZO 6: c'era la possibilità che riposasse, ma lui friulano contro l'Udinese dovrebbe avere una marcia in più. Neanche due minuti e spazza via con una spallata quell'armadio di Lucca. Non può rimediare al blackout di Ranieri, e in men che non si dica si ritrova pure sotto per il gol di Thauvin. La sufficienza è meritata, forse anche qualcosina tra il 6 e il 6,5. Paga il risultato amaro.

GOSENS 5: brivido quando arriva un check del Var su un possibile mani in area, ma il movimento era congruo. Prende un brutto colpo da Zemura in ritardo, causando l'ammonizione dell'esterno avversario. Thauvin non è l'ultimo arrivato, ma calcia in maniera troppo semplice dai 16 metri. Davanti nulla, dietro poco poco. E' in calo, anche lui.

ADLI 6: che bella l'apertura per Sottil che si guadagna il rigore... approfitta del dinamismo di Cataldi per dirigere la manovra, anche se dopo il vantaggio nei primi minuti l'Udinese cambia il piano partita e non è per nulla attendista. Anche lui lavora di sciabola quando Lovric gravita nella sua zona. Come spesso succede, non ha i 90' nelle gambe. Se solo avesse più tenuta...

COLPANI 5,5: al 18' ci prova di testa su cross di Kean, non la sua specialità, ma guadagna un corner. L'occasione arriva a fine primo tempo, peccato per il tiro che gli esce strozzato sulla pressione avversaria in zona invitante dopo una respinta corta. Anche nella ripresa, sull'1-1, perde l'attimo per calciare di prima e viene chiuso. Ancora non ci siamo.

BELTRAN 6: stanco? Forse, ma troppo importante al centro per Palladino. Lascia il rigore a Kean e stavolta il compagno non sbaglia, viene a prendere palla anche da vertice basso se serve. Finisce la benzina all'ora di gioco, ha speso molto da Lecce in poi.

SOTTIL 6: anche lui come Cataldi viene da un'indisposizione. Al 5' stoppa un lancio di Adli e vola a terra sul contrasto irregolare di Kristensen. "Scandaloso", il suo labiale dopo l'ammonizione rimediata, ma almeno il contatto viene riconosciuto dal Var come meritevole del rigore. Arma ancora il tiro di Kean al 33', ma la punta è in fuorigioco. Cala come tutta la squadra nella ripresa, ma positiva nel complesso la sua prova.

KEAN 6: scacciato anche il fantasma dei rigori, un'esecuzione sicurissima su Sava per l'1-0 e per il decimo gol in questa Serie A. Bene con i movimenti, da sinistra arriva anche un buon cross per Colpani. Leggermente impreciso il suo diagonale poco dopo la mezz'ora, ma il gol sarebbe stato annullato per fuorigioco. E qui si entra in una spirale di rimpianti. Evidente l'esitazione davanti alla porta sul grande anticipo di Cataldi, anche se non era scontato aspettarsi la palla in una situazione come quella. Al 69', poi, grida vendetta il pallone messo fuori col piazzato abbastanza comodo da posizione centrale. La sufficienza è per il gol e per la solita generosità, ma oggi tanti errori.

dal 62' GUDMUNDSSON 5,5: impalpabile, non è ancora tornato in condizione e si capisce la panchina iniziale. Dasi Gud, c'è bisogno presto di te nella tua miglior versione. Gli ci vogliono 20 minuti per toccare un pallone interessante.

dal 62' MANDRAGORA 6: bel lancio per Kouamé sull'occasione di Kean poco prima del quarto d'ora finale, cerca di dare qualcosa in più a livello di dinamismo.

dal 70' IKONE' 5,5: non incide più di Colpani, ma si rende in qualche modo pericoloso, difettando anche lui di mira in un momento-chiave. Potrebbe prendersi la titolarità ai danni del collega ma gli manca concretezza, ed è davvero un peccato.

dal 70' KOUAME' 6: un grande stacco per mandare in porta Kean, ma il 20 non ci arriva per un soffio. Stava per raddrizzare una partita messasi malissimo.