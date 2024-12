Fiorentina-Udinese, pagelle VN: Kean 10 e… ci rode. Blackout Ranieri

L'ALLENATORE

PALLADINO 5,5: Gudmundsson in panchina: la coesistenza con Beltran è ancora tutta da studiare, ma la motivazione, come spiegato nel pre gara, è fisica, c'era bisogno di farlo rifiatare. Vogliamo rispolverare un'espressione cara all'ex viola Italiano? Tradito dall'errore di un singolo, nella fattispecie Ranieri. Thauvin poi fa una gran cosa, e Kean fallisce il pareggio: la . Una mano la dovrà dare per forza di cose il mercato, ma c'è del lavoro da fare per sostenere i colpi della sorte e della stanchezza. La condizione fisica della squadra lascia a desiderare adesso, approccio alla ripresa disastroso. C'è da fare un'altra magia, da dimostrare ancora una volta di essere un allenatore di alta Serie A. Coraggio.