Perché Djuric può essere il profilo adatto come vice-Kean

Beltran... — Di Beltran abbiamo lavorato e parlato già parecchie volte. Resta un giocatore dalle buone capacità di lettura, visione e gioco. Un ragazzo che Palladino deve essere bravo a valorizzare, collocare, ma soprattutto deve garantirgli continuamente stimoli e fiducia in modo tale che in campo, possa esprimere la versione migliore di se stesso. Oggi, con il nuovo sistema di gioco (4-4-2), lo collochiamo lì, come mezza-punta in alternanza con Gudmundsson. Giocatori fisicamente simili, dalle caratteristiche altrettanto sovrapponibili. L'argentino, ad ora, sembra mancare nel guizzo, nella giocata decisiva, nella scintilla elettrica negli ultimi metri; quella che fa dire ad ogni tifoso una volta conclusa la partita: "Che giocata ha fatto Beltran!". Nelle prime uscite a Firenze si sono, sin da subito, intraviste grandi capacità in gradi di sfornare giocate altrettanto importanti che oggi, però, pare non riuscire a riproporre.

Questione fisica? Può essere; mentale? Pure. Fisicamente l'argentino deve essere sempre al top della forma. La Serie A sta diventando sempre più corporea e, giocatori come lui, devono avere una forma tale da essere imprendibile palla al piede; e in grado quindi, di spostare sempre la palla all'ultimo istante (come è abile a fare Gudmundsson), altrimenti performare e decidere diventa davvero un'impresa. Mentalmente forse non ci siamo mai immedesimati in lui. Arriva a Firenze come scelta primaria per essere il nuovo numero 9 della Fiorentina, più avanti addirittura del "pupillo di Italiano", Mbala Nzola. La "retrocessione" a trequartista cambia le sue prospettive e aspettative di crescita, in un ruolo in cui si dimostra sapersi adattare comunque bene. In un anno passa da essere il nuovo numero 9 (alcuni l'hanno definito addirittura come il nuovo Julian Alvarez, attaccante ora dell'Atletico Madrid che ha pagato 80/90 milioni), ad essere la seconda scelta di un giocatore come Kouamè, tutta l'estate con le valigie in mano alla ricerca di una nuova meta.

Sì, Palladino pare prediligere giocatori più prestanti dal punto di vista fisico. Ecco che nasce e si parla della suggestione Milan Djuric.

L'attaccante del Monza — Djuric garantirebbe alla Fiorentina un'opzione, offensivamente parlando, diversa. Kean attacca la profondità, Gudmundsson lega il gioco, ma nessuno ha come caratteristica primaria quella di proteggere il pallone spalle alla porta e di essere un importante sponda e punto di riferimento per la squadra. Per questo lui e Kean formerebbero un coppia funzionale e complementare. I 199 cm di altezza, fanno del bosniaco un attaccante di pura razza. Contro la Fiorentina abbiamo imparato a conoscerlo bene: se non marcato a dovere (in quel caso a Firenze, contro Biraghi), si smarca e la butta dentro. Braccio per tenere lontano il difendente, rotazione, sguardo alla porta e finalizzazione. La sua presenza offensiva sarebbe per i compagni, anche dal punto di vista psicologico, un'importante sicurezza. Avere un attaccante così prestante fisicamente in condizione, garantisce alla difesa e al centrocampo la serenità di giocare, in caso di difficoltà, anche un pallone alto alla ricerca dei metri e della struttura del bosniaco. La Lazio di Sarri, per citare un caso, ha basato tutte le sue ripartenza dal basso nella stagione del secondo posto, calciando lungo alla ricerca dei metri e dello stacco di Milinkovic-Savic. Con Djuric, la Fiorentina avrebbe l'opportunità di costruire il suo gioco anche in una maniera alternativa, e a volte, veramente efficace.

Non abbiamo ancora ricordato come Djuric sia stato allenato anche da Palladino (da gennaio scorso a giugno), un altro fattore aggiuntivo che lo può candidare veramente a quella ipotetica maglia numero 18.

Il Djuric di Salerno — E il Djuric di Salerno lo ricordate? Non a caso in quell'occasione si era parlato anche di lui già come possibile nome in orbita Fiorentina. Quella miracolosa salvezza targata Nicola, passa anche dai suoi metri e dalla sua struttura fisica. 5 gol e 5 assist nella sua prima stagione in A. Un vero e proprio fattore di quella stupenda cavalcata.

I numeri — Tra Italia (Serie C, Serie B, Serie A) e Inghilterra (Championship), Djuric registra dei numeri importanti: 97 reti e 38 assist in poco più di 500 presenze totali. Le caratteristiche ci sono e i gol pure. Il rapporto qualità-prezzo è anche dalla sua. Resta da convincere il Monza, ma soprattuto Nesta: per lui Djuric è un imprescindibile della sua rosa.