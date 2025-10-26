Kean vs Holm, il dissing riparte: la storia del duello e come arrivano i due

Fiorentina-Bologna è un ana partita che promette scintille: Moise Kean ritrova il terzino Holm

Contro il Bologna sarà una sfida delicata. La Fiorentina di Stefano Pioli è chiamata alla svolta e la speranza è quella di ottenere finalmente la prima vittoria in campionato. Non sarà in panchina l'ex viola Vincenzo Italiano, costretto a dare forfait a causa di problemi di salute. Ci sarà invece Moise Kean che torna dopo aver riposato nella gara di Conference League contro il Rapid Vienna.

L'attaccante viola ritrova il difensore Emil Holm con il quale in passato non sono mancati alcuni battibecchi. Tutto risale alla gara d'andata tra le due squadre nella stagione 2024-25: lo svedese, dopo la vittoria per 1-0 dei rossoblù con rete di Odgaard, aveva esultato con la "griddy dance" in modo provocatorio nei confronti di Kean. Un mese dopo la storia si è ripetuta nella gara contro l'Inter pareggiata 2-2: in quell'occasione Holm, dopo il gol, aveva nuovamente sfoderato l’esultanza dell’attaccante viola. Anche i tifosi del Bologna si erano poi uniti agli sfottò esponendo, durante i festeggiamenti per la vittoria della Coppa Italia, uno striscione con la scritta: "Il Holmo per Kean? Il Bologna in Europa League".

Un dettaglio che non è passato inosservato e che Kean si è ricordato a mesi di distanza. Nella gara di ritorno al Franchi, infatti, dopo il gol del 3-2, l’attaccante viola ha risposto con la sua classica esultanza proprio in faccia al terzino rossoblù, che all'indomani ha poi postato nelle storie i trofei vinti con Atalanta e Bologna.

Oggi — Oggi i due si ritrovano arrivando alla partita in condizioni diverse. Moise Kean, dopo il turno di riposo per la gara di Conference League, ha recuperato al meglio l'infortunio rimediato in Nazionale. Ancora fermo a una sola rete in campionato, l'attaccante vuole farsi trovare pronto per una sfida così decisiva.

Holm, invece, in estate aveva subito una lesione di primo grado del bicipite sinistro che lo aveva tenuto fuori per tre settimane. Il Bologna è corso ai ripari con l'acquisto di Nadir Zortea, pagato 10 milioni al Cagliari e soffiato proprio alla Fiorentina che lo seguiva come possibile vice Dodò. Al suo rientro però lo svedese si è ripreso la scena mettendo in ombra le prestazioni di Zortea. Nell'ultima gara di campionato contro il Cagliari Holm è andato a segno portando i suoi in vantaggio (partita vinta 2-0 dal Bologna).

La sfida del Franchi promette scintille, non solo per la posta in palio ma anche per la rivalità personale tra i due. Kean e Holm tornano faccia a faccia, pronti a rinnovare un duello che ormai va oltre il campo: questa volta, però, a decidere non sarà l’esultanza, ma il risultato.