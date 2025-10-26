Gazzetta: “Lavoro, concentrazione e Viola Park. Ecco come sta Moise Kean”

Gazzetta sulle condizioni di Moise Kean

Redazione VN 26 ottobre 2025 (modifica il 26 ottobre 2025 | 06:42)

Moise Kean torna protagonista e si prepara a guidare l’attacco della Fiorentina in una sfida decisiva contro il Bologna. Dopo aver saltato la trasferta europea a Vienna per recuperare da un fastidio alla caviglia, il centravanti è pronto a caricarsi la squadra sulle spalle in un momento critico: i viola sono ultimi in classifica con soli tre punti e ancora senza vittorie dopo sette giornate. L’obiettivo è chiaro — vincere — e per riuscirci servono i gol di Kean, che finora ha segnato una sola rete in campionato, contro la Roma.

Le aspettative su di lui sono altissime: nella scorsa stagione aveva chiuso con 19 gol in Serie A e oggi i tifosi del Franchi attendono che torni a esultare come sa, con grinta e fisicità. L’attaccante è consapevole di dover dare di più e sa che la squadra ha bisogno dei suoi gol per rialzarsi. Si allena con intensità, lotta su ogni pallone e cerca la continuità che gli è mancata in avvio di stagione. Il suo contributo, oltre che tecnico, è anche psicologico: Kean deve essere il simbolo della riscossa viola, il giocatore capace di riaccendere entusiasmo e fiducia.

C’è poi una coincidenza che alimenta la speranza: proprio contro il Bologna, nella scorsa stagione, Kean fu decisivo con il gol del 3-2 finale, firmando l’ultima vittoria casalinga della Fiorentina in campionato. Da allora, al Franchi sono arrivate solo sconfitte contro Napoli, Como e Roma. Tornare a vincere oggi significherebbe non solo interrompere un digiuno che dura da mesi, ma anche ritrovare l’orgoglio e il ritmo giusto. E tutto passa, inevitabilmente, dai piedi e dal carattere di Moise Kean. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.