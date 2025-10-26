Nazione su Pioli: “Con difficoltà, sta trasmettendo qualcosa di suo alla squadra”

La Nazione sul lavoro di Stefano Pioli

Redazione VN 26 ottobre - 06:22

Il derby dell’Appennino arriva in un momento delicato per la Fiorentina, che dopo un periodo di risultati altalenanti cerca ancora una propria identità. La sfida contro il Bologna rappresenta un banco di prova importante, quasi una provocazione, per capire se la squadra di Pioli sia davvero pronta a rialzarsi e ritrovare sé stessa. Ogni partita per i viola è diventata decisiva, una “condanna stimolante”, perché ogni passo falso pesa sul futuro immediato e sul cammino stagionale.

Dopo il convincente 0-3 contro il Rapid Vienna in Conference League, resta da capire se quella vittoria sia stato solo un episodio o l’inizio di un percorso di crescita concreto. Pioli sta cercando di trasmettere la propria idea di gioco, ma la strada si sta rivelando più difficile del previsto: servono continuità, coraggio nel mantenere il baricentro alto e una maggiore precisione tattica. Il tecnico ha introdotto il “doppio play”, soluzione già accennata a San Siro e ora meglio sviluppata grazie all’arrivo di Nicolussi Caviglia, che insieme a Fagioli ha dato equilibrio e fluidità alla manovra.

Ora la Fiorentina deve compiere il passo successivo: costruire una squadra su misura per idee e ritmo, capace di sostenere due attaccanti e di concretizzare le occasioni create. Pioli punta su Kean e Gudmundsson, quest’ultimo reduce da una buona prestazione e da un gol in Austria. L’obiettivo è chiaro e urgente: dopo aver “sforacchiato” l’Appennino con Direttissima e Alta Velocità, resta solo da “sforacchiare” la porta del Bologna, per confermare che la rinascita viola non è un’illusione, ma un progetto che inizia davvero a prendere forma. Lo scrive la Nazione.