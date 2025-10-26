CorFio: “Fiorentina oggi le conferme non servono. Contano solo i 3 punti”

Il Corriere Fiorentino sposta l'attenzione solo sul risultato di Fiorentina-Bologna

Redazione VN 26 ottobre 2025 (modifica il 26 ottobre 2025 | 06:34)

Dopo la convincente vittoria in Conference League, la Fiorentina ha ora bisogno di concretezza: servono punti più che conferme. La squadra di Pioli, che ospita il Bologna al Franchi, si trova in una posizione complicata di classifica, sul fondo con appena tre punti, al pari del Genoa. Il successo europeo ha ridato un po’ di fiducia e permesso di testare chi aveva giocato meno, ma in campionato la situazione resta preoccupante: troppe sconfitte e terreno perso rispetto alle dirette rivali.

Il Bologna arriva invece lanciatissimo: imbattuto da quattro turni in Serie A, con una serie di risultati che ne hanno consolidato il momento di forma. Tre vittorie in casa e buone prestazioni in trasferta, culminate nel 4-0 al Pisa e nel recente successo europeo a Bucarest, testimoniano la solidità della squadra di Vincenzo Italiano, capace di segnare otto gol e subirne solo uno nelle ultime tre partite. La Fiorentina, al contrario, deve invertire la rotta dopo tre sconfitte consecutive al Franchi, affrontando un avversario che rappresenta un test di ben altro spessore rispetto al Rapid Vienna.

Pioli ritrova Kean dal primo minuto, una buona notizia per un attacco chiamato a essere più incisivo. Accanto a lui dovrebbe esserci Gudmundsson, in vantaggio su Fazzini, mentre a centrocampo Fagioli, Nicolussi Caviglia e Mandragora potrebbero essere confermati dopo la prova europea. In difesa tornano Pongracic e Ranieri, con l’obiettivo di arginare Orsolini, capocannoniere del campionato e in gol da quattro gare consecutive. L’assenza di Italiano, fermato da una polmonite e sostituito in panchina da Niccolini, priva il Bologna del suo allenatore ma non riduce il valore della sfida: per la Fiorentina, ancora a caccia della prima vittoria in Serie A, è già un crocevia fondamentale. Lo scrive il Corriere Fiorentino.