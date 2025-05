FOTO – Lo striscione di Holm: “Il Holmo per Kean? Il Bologna in EL”

I tifosi del Bologna si solo dilettati in uno striscione con un simpatico gioco di parole al suo interno. La vicenda tra Holm e Kean, con l'esultanza griddy è ormai nota, ma per chi non lo fosse...(CLICCATE QUI). Alla festa in città della vittoria di Coppa Italia, i tifosi rossblù hanno consegnato a Holm uno striscione con su scritto: ""Il Holmo per Kean? Il Bologna in Europa League". Striscione che evidenzia il piazzamento nelle coppe europee di Fiorentina e Bologna. Qui sotto la foto presa dalla pagina Instagram Calciatori Brutti