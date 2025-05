Holm “dissa” ancora Kean sui social: posta i suoi trofeo vinti in risposta

Continua la faida tra Holm e Moise Kean. Tutto era iniziato quando il terzino svede aveva imitato il tipico Gridding, l'esultanza con la quale l'attaccante viola celebra i suoi gol, dopo la vittoria per 1-0 del suo Bologna al Dall'Ara. A quanto pare Kean si è segnato l'appuntamento della gara di ritorno, e non appena ha avuto l'occasione si è rifatto. Dopo la rete del 3-2 il numero 20 è andato verso il centrocampo, ballando proprio davanti ad Holm. L'ultima parola però vuole averla l'ex Spezia, che sul proprio profilo Instagram ha postato una storia in cui mostra l'Europa League vinta con l'Atalanta, e la Coppa Italia portata a casa con il Bologna la settimana scorsa. Insomma il trash talking tra i due non manca di certo