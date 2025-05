FOTO – La vendetta di Kean: segna e “gridda” in faccia a Holm

Il terzino ex Atalanta sosterrà poi di aver sempre esultato così, ma in quel momento è parsa una scelta discutibile volta a schernire un avversario, proprio l'attaccante della Fiorentina. Per questo motivo, Moise Kean al Franchi si è preso la sua rivincita. Dopo il gol del 3 a 2, l'ex Juventus è corso a esultare in faccia al terzino del Bologna che non reagisce se non con un sarcastico sorriso. Qui la foto: