Lorenzo Castellani, fumettista di fede viola, ironizza sul mercato e sul duello tra Bologna e Fiorentina per Fabio Miretti. Cerchiamo, insieme alle sue vignette, di sorridere un po' sul gioco del calcio e sulla nostra Fiorentina, preparandoci a vivere insieme la stagione 2026/27.
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Miretti e il duello tra Fiorentina e Bologna… Ridiamoci su!
Lorenzo Castellani, fumettista di fede viola, ironizza sul mercato e sul duello tra Bologna e Fiorentina per Fabio Miretti
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