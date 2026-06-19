Miretti e il duello tra Fiorentina e Bologna… Ridiamoci su!

Lorenzo Castellani, fumettista di fede viola, ironizza sul mercato e sul duello tra Bologna e Fiorentina per Fabio Miretti

Lorenzo Castellani, fumettista di fede viola, ironizza sul mercato e sul duello tra Bologna e Fiorentina per Fabio Miretti. Cerchiamo, insieme alle sue vignette, di sorridere un po' sul gioco del calcio e sulla nostra Fiorentina, preparandoci a vivere insieme la stagione 2026/27.