Il modulo di Vanoli, le caratteristiche di Atta. Ecco al vignetta di oggi
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Lorenzo Castellani, noto vignettista e grande tifoso viola, la vede così. Insieme alle sue vignette cerchiamo di strappare un sorriso sulla Fiorentina e non solo. Oggi si parla delle idee di Vanoli per la Fiorentina e il ruolo di Atta
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