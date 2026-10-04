Il modulo di Vanoli, le caratteristiche di Atta. Ecco al vignetta di oggi

Redazione VN
ACF Fiorentina v Pisa SC - Coppa Italia

VIDEO - Pellegrino: "Guardavo i video del Bati. Che emozione conoscerlo"

Lorenzo Castellani, noto vignettista e grande tifoso viola, la vede così. Insieme alle sue vignette cerchiamo di strappare un sorriso sulla Fiorentina e non solo. Oggi si parla delle idee di Vanoli per la Fiorentina e il ruolo di Atta

5913526164339232582

Vignette Viola (4)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti