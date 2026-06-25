Kayode, un biglietto della lotteria scambiato per tre gratta e vinci.. Ridiamoci su!

Lorenzo Castellani, fumettista di fede viola, commenta con ironia il possibile interessamento dell'Inter per l'ex viola Kayode. Cerchiamo, insieme alle sue vignette, di sorridere un po' sul gioco del calcio e sulla nostra Fiorentina, preparandoci a vivere insieme la stagione 2026/27.
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Il nostro vignettista, Lorenzo Castellani, commenta così un possibile interessamento dell'Inter per Kayode
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