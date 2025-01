“Il miglior attacco è la difesa”. Come Palladino sta battendo Italiano. I dati

Due allenatori simili per certi versi: giovani, ambiziosi, arrivati in momenti nei quali la Fiorentina aveva bisogno di rialzarsi dopo deludenti stagioni o mancati appuntamenti con la storia. Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino sono state gradite sorprese nei loro rispettivi primi mesi di approdo a Firenze, con il primo che ha saputo riportare la squadra in Europa alla prima stagione sulla panchina viola, ed il secondo che, a gennaio, si trova a navigare le acque di alta classifica LEGGI QUI LA CLASSIFICA. Va da sé, allora, un confronto tra quanto fatto da Italiano nella sua prima parte di stagione gigliata (2021-2022) con quello che ha proposto ad ora Palladino. Ecco numeri, filosofia e attitudini dei due tecnici dopo i primi mesi da condottieri viola.