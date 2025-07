Gudmundsson-Fazzini da 10: semplice alternanza o futuro da coppia?

In particolare il vestito che il tecnico viola ha deciso di cucire per Gudmundsson e Fazzini. Due giocatori di grande qualità, il primo da rispolverare dopo una stagione tra luci e ombre, il secondo tutto da scoprire. Due numeri dieci di fantasia, capaci di creare e muoversi in campo senza dare punti di riferimento agli avversari. Preziosi in fase offensiva a supporto della punta (o delle punte qualora Kean e Dzeko dovessero giocare insieme), ma anche in fase di impostazione. Chiamati a costruire il gioco, scendono bassi a prendere palla dando avvio all’azione. Ed è qui il fulcro della manovra, con Pioli che chiede di verticalizzare. In attesa di vedere un Gudmundsson a pieno regime si è intravista la richiesta del tecnico a Fazzini che, seppur con qualche sbavatura, ha servito palloni interessanti nella gara contro la Carrarese. L'interpretazione di un ruolo che in questo modo va ad escludere il vertice basso (possiamo quindi aspettarci un interno di gran gamba, da Kessié in giù), apre a moduli con la difesa a 3 e il centrocampo a 4 e costringe i trequartisti anche a un lavoro sporco. Un lavoro che richiede sia gamba, sia tanta lucidità negli ultimi trenta metri.