Al fresco e lontani da occhi indiscreti: il programma viola in Inghilterra

Ancora poche ore e la Fiorentina volerà in Inghilterra per la tournée estiva. Ecco alcuni dettagli sulla squadra viola

Ancora 24 ore di riposo e poi, per la Fiorentina, avrà inizio l'attesa tournée inglese, dove i viola avranno modo di confrontarsi con Leicester, Nottingham e Manchester United. Come scrive La Nazione, la trasferta oltremanica servirà per mettere nelle gambe lavoro supplementare lontano da occhi indiscreti e a temperature più fresche.