LIVE – Pioli: “Ecco i nostri obiettivi. Kean? Ci ho parlato, siamo soddisfatti”

La conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli: inizio alle ore 12:00.

Niccolò Ghinassi Redattore 16 luglio 2025 (modifica il 16 luglio 2025 | 12:23)

Prima conferenza stampa di Stefano Pioli, dopo il suo ritorno alla Fiorentina per la terza volta in carriera. Inizio alle ore 12:00, con il tecnico viola che scioglierà ogni dubbio legato a squadra, idee di gioco e obiettivi stagionali. Seguila qui in diretta testuale con noi!

"Ci sono tutte le condizioni per fare un grandissimo lavoro. Ci sono i giocatori giusti, con la determinazione di fare tutto il possibile per alzare ancora il livello".

Perché hai scelto Firenze? — "Perché me la sento dentro, perché ci sono legato sotto tutti i punti di vista. Ho sentito che era la cosa giusta da fare. Vivo molto delle mie sensazioni ed emozioni. Non ho avuto nessun dubbio di venire qua. Il gioco? La qualità da sola non ti fa vincere le partite, ci vuole intensità ed intenzione. Saranno importanti queste tre settimane e dopo le amichevoli che faremo in Inghilterra avrò le idee più chiare. Ho visto un grande atteggiamento da parte dei giocatori comunque".

Sui giocatori e sull'obiettivo — "Vanno conosciuti prima di tutto. Bisogna poi andare a scegliere uno stile di gioco, che metteremo in campo. Ancora non ho fatto delle scelte. Obiettivo? Alzare il livello. Vogliamo essere protagonisti in tutte le competizioni, possibilmente tornare in Champions League".

Su Kean — "Ho parlato con Moise, non so quanto possa avere inciso. Lui si trova molto bene a Firenze, in un club che gli ha dato fiducia. È molto forte, e siamo entrambi soddisfatti".

Sulle motivazioni — "Abbiamo una città che non vede l'ora di vedere una squadra con un calcio propositivo e noi andiamo in quella direzione. Ho voglia di sfida, altrimenti avrei fatto un'altra scelta".

Sulla tattica e sui centrocampisti — "Credo che non si debba più parlare di sistemi di gioco. Difesa a 3 e difesa a 4 sono solo numeri iniziali, le situazioni ormai sono dinamiche. Ci sono sempre degli spazi da occupare. Per quanto riguarda i centrocampisti, invece, devo capire bene cosa ho in mano ed a disposizione, e poi semmai cercheremo di integrare ciò che manca"

Sulla convivenza di Kean, Dzeko e Gudmundsson — "Credo che possano stare insieme in campo, abbiamo una squadra che può essere imprevedibile. C'è l'idea comunque di farli giocare insieme. Più giocatori di qualità abbiamo, più possibilità abbiamo di vincere".

Su Fazzini e Gudmundsson — "Gudmundsson è un giocatore intelligente e vuole andare sempre in possesso palla. Se un giocatore è "anarchico" perché dà soluzioni davanti, ben venga. È forte. Fazzini? È un giocatore di qualità che si può adattare. Più diventiamo imprevedibili per i nostri avversari più abbiamo chanche di metterli in difficoltà. Ad ogni modo, ho bisogno di più tempo per capire meglio la situazione".

Sulla trattativa che lo ha portato a Firenze e su Dzeko — "Mi è bastata una videochiamata con Ferrari, Pradè e Goretti per dire sì. Poi è stato un mese un po' di ansia per capire come poteva finire la situazione, ma è andata bene. Dzeko? Quando avevo Zlatan Ibrahimovic al Milan e non c'era la sicurezza di tenerlo, avevo chiesto Edin (Dzeko) per sostituirlo. Credo che sia quindi un giocatore importate e di spessore".

Su Commisso — "Il Presidente è completamente d'accordo con me e ci siamo sentiti più di una volta. Ha investito tanto su di me facendomi un contratto lungo, ed io ho investito tanto sulla Fiorentina. L'obiettivo è quello, quindi, di provare a salire ed ottenere risultati che non sono arrivati in passato. Commisso mi sembra, comunque, una persona molto diretta, chiara, ed il rapporto è partito nella direzione giusta".

