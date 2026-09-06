Il commento in rima del nostro giovane poeta viola
VIDEO - Grosso: "Mi prendo le responsabilità. Firenze non merita questo"
Inaugurazione del Viola Shop ancora rimandata
In 21 mila han trovato la saracinesca abbassata
Lavori di ristrutturazione durati più del previsto
Fabio Grosso il proprietario spaesato dopo l'imprevisto
Valdepenas il problema alle condutture
Pellegrino gli allarmi già funzionanti nelle serrature
Joao Mario il rubinetto che ha perso acqua tutta la notte
Le migliorie apportate da Ndour e Brescianini son ridotte
Mastrantuono e Dragusin ripartiti per un weekend di vacanza
Un Fagioli ansioso ha provato a metter ordine nell'allagata stanza
Njie e De Gea fino all'ultimo han cercato il modo per aprir comuque
Ma un'apatia generale gli ha impedito di arrivar al dunque
Apertura rimandata a data da destinarsi
Coi clienti già delusi ancor prima che la vetrina inizi ad illuminarsi.
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