Il commento in rima del nostro giovane poeta viola

Lorenzo Mazzanti
FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI SERIE A FIORENTINA VS TORINO

VIDEO - Grosso: "Mi prendo le responsabilità. Firenze non merita questo"

Inaugurazione del Viola Shop ancora rimandata
In 21 mila han trovato la saracinesca abbassata

Lavori di ristrutturazione durati più del previsto
Fabio Grosso il proprietario spaesato dopo l'imprevisto

Valdepenas il problema alle condutture
Pellegrino gli allarmi già funzionanti nelle serrature

Joao Mario il rubinetto che ha perso acqua tutta la notte
Le migliorie apportate da Ndour e Brescianini son ridotte

Mastrantuono e Dragusin ripartiti per un weekend di vacanza
Un Fagioli ansioso ha provato a metter ordine nell'allagata stanza

Njie e De Gea fino all'ultimo han cercato il modo per aprir comuque
Ma un'apatia generale gli ha impedito di arrivar al dunque

FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI SERIE A FIORENTINA VS TORINO

Apertura rimandata a data da destinarsi
Coi clienti già delusi ancor prima che la vetrina inizi ad illuminarsi.

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