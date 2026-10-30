Viola una fuorisede tornata abbattuta da Milano

I suoi cari di ritorno a casa gli han provato a dare una mano

Njie la madre che gli ha strappato il primo sorriso

Ndour e Fagioli quegli occhi rimasti sempre spenti sul suo viso

Joao Mario la nonna che l'ha accolta con un bel piatto di pasta

Pellegrino quel percorso universitario di cui non ne va entusiasta

Mastantuono quelle cuffie che gli tolgono i pensieri

Il futuro un rebus che non la tranquillizza come la coppia Dragusin- Viery

Bresciani l'amica che la chiama spesso

De Gea il fidanzato senza cui il mondo non sarebbe lo stesso

Brescianini quella serie tv che nelle notti insonni le tiene compagnia

Vanoli quel passato che ora guarda con nostalgia

Tra primavera ed estate tutto sembrava esser tornato a posto

L'euforia si è però iniziata a rovinare giá da fine agosto

Ricostruirla ora sarà complesso

Dopo solo dei primi parziali nulla è però ancora compromesso