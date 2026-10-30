La partita del Franchi commentata in rima baciata
Viola una fuorisede tornata abbattuta da Milano
I suoi cari di ritorno a casa gli han provato a dare una mano
Njie la madre che gli ha strappato il primo sorriso
Ndour e Fagioli quegli occhi rimasti sempre spenti sul suo viso
Joao Mario la nonna che l'ha accolta con un bel piatto di pasta
Pellegrino quel percorso universitario di cui non ne va entusiasta
Mastantuono quelle cuffie che gli tolgono i pensieri
Il futuro un rebus che non la tranquillizza come la coppia Dragusin- Viery
Bresciani l'amica che la chiama spesso
De Gea il fidanzato senza cui il mondo non sarebbe lo stesso
Brescianini quella serie tv che nelle notti insonni le tiene compagnia
Vanoli quel passato che ora guarda con nostalgia
Tra primavera ed estate tutto sembrava esser tornato a posto
L'euforia si è però iniziata a rovinare giá da fine agosto
Ricostruirla ora sarà complesso
Dopo solo dei primi parziali nulla è però ancora compromesso
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