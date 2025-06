Dzeko e quella polemica con Lukaku: adesso la situazione si è ribaltata

Quella domanda rivolta a Lukaku oggi torna indietro come uno specchio: Edin saprà rispondere con i fatti. E se Kean brilla, Dzeko può essere l’arma in più. Perché alla fine, chi segna ha sempre ragione

"Alla fine Lukaku sarà stato dispiaciuto di non partire titolare, è normale. Però poi entri e fai la differenza, se ci riesci: anche lui ha avuto 30 minuti a disposizione, è entrato sullo 0-0 e poi…". Nell’ottobre del 2024, Edin Dzeko parlava così alla Gazzetta dello Sport, commentando la delusione del suo compagno di reparto all’Inter per l’esclusione dalla finale di Champions League. Ora, a giugno 2025, la situazione sembra completamente ribaltata per il gigante bosniaco.