Gli arabi piombano su Kean, CorSport: “Ansia Fiorentina. Moise potrebbe vacillare”

Moise Kean è finito nel mirino dell’Al Qadsiah, club saudita che milita nella Saudi Pro League e può contare su giocatori del calibro di Aubameyang e Nacho. La società araba è pronta a fare sul serio, arrivando a pagare la clausola rescissoria da 52 milioni di euro valida dal 1° al 15 luglio. I primi contatti con l’entourage del giocatore sono già avvenuti per valutare la fattibilità dell’operazione. La Fiorentina, consapevole di non avere pieno controllo sulla situazione, punta a rinegoziare il contratto per rimuovere la clausola e trattenerlo, anche perché Kean ha un accordo fino al 2029.

Il giocatore, dal canto suo, ha dato priorità alla Fiorentina, dove si è rilanciato a suon di gol, diventando uno dei migliori marcatori del campionato. Anche in vista del Mondiale del prossimo anno, Kean è consapevole dell'importanza di restare protagonista in un contesto competitivo. Tuttavia, l’aspetto economico di un’offerta dall’Arabia Saudita potrebbe metterlo in difficoltà. La società viola resta fiduciosa di poter raggiungere un nuovo accordo che lo convinca a proseguire l’avventura a Firenze, affiancandogli eventualmente un vice per la prossima stagione.