Su Kean anche gli arabi, cresce l’ansia. Ecco come sarà la Fiorentina di Pioli

Mercato e modulo: l'input del mister

Altri due giocatori non banali, Gudmundsson e Dodò, stanno tenendo banco. Gud vorrebbe rimanere ma la Fiorentina per il riscatto chiede uno sconto al Genoa per la vicenda processuale ancora aperta e l’annata deludente. Il prestito è già costato otto milioni, per tenerlo ne servirebbero altri diciassette. Il Genoa non molla, come finirà? Nel calcio di Pioli potrebbe essere il sottopunta ideale. Dodò invece vorrebbe andar via, dal Barcellona in giù le possibilità sono tante, nonostante un contratto fino al 2027. Che fare? La riflessione è in corso anche qui, ma il dialogo scarso. Parlando di giocatori, viene in mente il calcio di Pioli. Che Fiorentina sarà? Gli ultimi anni al Milan hanno messo in mostra un tecnico duttile, capace di dare fluidità al suo calcio che parte dal 4-3-3 e più spesso è il 4-2-3-1 con esterni molto larghi, inserimento dei centrocampisti e dei terzini con tanti interscambi. La difesa a quattro diventa spesso a tre, nel Milan Theo era un centrocampista aggiunto. Ma a volte ho visto entrambi i terzini attaccare, con un centrocampista (Benaccer, Tonali o Kessie) capace di abbassarsi fra i centrali per impostare il gioco. Nel ruolo di sottopunta all’occorrenza giostravano giocatori più centrocampisti come Kessie, ma più spesso attaccanti come Pulisic. Per questo serviranno soprattutto esterni alti capaci di saltare l’uomo e di lavorare in catena e per favore non riparliamo di Sottil e Ikoné, cerchiamo facce nuove. Ma è necessario anche un centrocampista di gamba e di energia che attualmente non vedo in rosa. Leggo pure di Bennacer, ma ricordo che c’è Fagioli e quel posto è roba sua. Comunque, sul filo del telefono o in video, di queste cose stanno parlando Pioli e la Fiorentina. Avanti tutta. Nel frattempo ha lasciato Firenze il capo scouting del Sud America portato da Burdisso. Se è quello che ha fatto prendere Beltran a 25 milioni la decisione è perfino tardiva. Burdisso aveva portato anche Cabral… Non benissimo. Da qualche mese nel ruolo c’è Goretti, nel mondo del calcio ne parlano tutti bene, fatelo incidere di più.